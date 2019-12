Jenny Incorvaia: la moglie del proprietario del Papeete candidata con la Lega?

Il Fatto racconta oggi che c’è ancora il Papeete nel destino della Lega: alle elezioni regionali in Emilia Romagna si prepara la candidatura di Jenny Incorvaia, moglie di Massimo Casanova, proprietario dello stabilimento da cui Matteo Salvini ha fatto partire la crisi di governo. Casanova è nel frattempo diventato eurodeputato del Carroccio; ora la moglie potrebbe fare il bis candidandosi a Ravenna:

Alle scorse Europee, Casanova raccolse più di 65 mila preferenze arrivando secondo solo all’ex ministro. Un bel pacchetto di voti in poco meno di un mese di campagna elettorale lungo la circoscrizione meridionale: in particolare la Puglia dove i Casanova hanno casa, ai piedi del Gargano vicino al lago di Lesina. Recentemente la tenuta, sui 600 ettari, è stata oggetto di un esposto per presunti abusi edilizi cui è seguita una ispezione da parte della Guardia di Finanza. Proprio in questa villa, Salvini si sarebbe riposato un paio di giorni in compagnia dell’amico fraterno prima delle Regionali in Abruzzo.