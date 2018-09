Iovaccino: l’appello delle madri dei bimbi immunodepressi a Salvini e Di Maio

La pagina Facebook IoVaccino si è fatta promotrice di un appello ai ministri Salvini e Di Maio da parte di Roberta Amatelli e Lara Redditi, portavoce della petizione “la voce dei bambini più fragili” che è stata firmata da 300mila persone prima di essere presentata in Parlamento nei giorni della discussione sull’emendamento per l’autocertificazione della maggioranza Lega-M5S e della ministra Giulia Grillo.

Oltre 290.000 firme sono state consegnate nelle mani di parlamentari di maggioranza e opposizione: moltissime persone, attente e preoccupate, chiedono ai deputati di non depotenziare la legge sull’obbligo vaccinale attualmente in vigore. Il videomessaggio preparato dalle mamme di bambini trapiantati di fegato è rivolto ai leader politici delle forze di governo. L’obiettivo è evitare la proroga del periodo di transizione per un ulteriore intero anno scolastico, che permetterebbe l’accesso alle scuole dell’infanzia di bambini non ancora protetti da malattie infettive potenzialmente pericolose.