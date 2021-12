Scivolone per Simone Inzagh: non a livello professionale, visti i risultati dell’Inter capolista, ma in senso assolutamente letterale. L’allenatore dei neroazzurri infatti al termine della partita contro il Cagliari, vinta per quattro a zero, è caduto rovinosamente

Il momento esatto del rovinoso scivolone sulle scale di Simone Inzaghi | VIDEO

Un grande classico del mister: vittoria e scivolata 👏🏻👏🏻👏🏻 #Inzaghi pic.twitter.com/YVYra4pf6e — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 12, 2021

Inzaghi stava lasciando il terreno di gioco di San Siro ma sulle scale che portano agli spogliatoi è scivolato.Si è fatto male? Per fortuna no: l’incidente si è risolto subito con il mister che si è rialzato subito e un po’ per rassicurare i tifosi e un po’ forse anche per allontanare l’imbarazzo ha rivolto un gesto verso gli spalti per rassicurare tutti. Insomma è finito tutto con una risata. Il momento della caduta di Inzaghi dopo Inter-Cagliari ovviamente è stato più volte condiviso e commentato sui social:

Prendere per il culo #Inzaghi per questo scivolone no però. Poteva farsi VERAMENTE male https://t.co/9pPgmOf2Cd — Simone Bracciolani M T (@simonebra85) December 12, 2021

Per quanto riguarda il risultato sul campo invece Simone Inzaghi non è scivolato affatto: con il largo successo per 4-0 sul Cagliari, l’Inter si porta da sola in testa alla classifica con 40 punti, superando il Milan di una lunghezza e distanziando Atalanta (37) e Napoli (36). Nell’incontro del Meazza, valido per la 17′ giornata del campionato di serie A, si mette in luce Lautaro Martinez con una doppietta che apre e chiude la partita (29′ e 68′), Sanchez al 50′ e Calhanoglu al 66′ gli autori delle altre reti. Nel tabellino del match anche un rigore che lo stesso Lautaro Martinez si è fatto parare da Cragno.