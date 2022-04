Santanchè che si lamenta di Rai 3 “Tele Kabul” è la stessa che era ospite martedì a Cartabianca?

Certe polemiche non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E, alla fine, si smentiscono nel giro di 24 ore. Anzi, in meno di 24 ore. E così accade la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, lunedì sera si sia prodotta in una critica piuttosto accesa (e reiterata da diverse settimane) nei confronti di RaiTre e della televisione pubblica. La tv di Stato, secondo quanto dichiarato dalla parlamentare, non darebbe spazio al partito di Giorgia Meloni, nonostante i sondaggi. Peccato che il giorno dopo, martedì 5 aprile, da quello stesso profilo Twitter che aveva lanciato improperi a viale Mazzini sia stato lanciato un altro messaggio: “Stasera sarò a CartaBianca, seguitemi”.

Rai3 non rimedia a violazione pluralismo (a #FDI negato diritto tribuna) e diviene ufficio collocamento x giornalisti vicini a Pd. #Damilano rafforza peso dem nel Servizio pubblico che, secondo dati Agcom, ricorda sempre più Tele Kabul. Informazione sempre + orientata e militante pic.twitter.com/ZePWwxHSNp — Daniela Santanchè (@DSantanche) April 4, 2022

Santanchè e il tweet invecchiato male su RaiTre come Tele Kabul

L’attacco di Daniela Santanché, quello del lunedì sera, parte da una notizia recente: dopo le dimissioni dalla direzione del settimanale L’Espresso, la Rai – in particolare RaiTre – ha messo sotto contratto Marco Damilano che condurrà una striscia d’informazione quotidiana che andrà in onda ogni giorno (per 10 minuti) sul terzo canale. Ma la polemica ha origini più lontane: la senatrice di Fratelli d’Italia, infatti, fa riferimento a quel “diritto di tribuna” che sarebbe negato al suo partito. Nonostante i riscontri sondaggistici che vedono il movimento politico guidato da Giorgia Meloni in vetta davanti al Partito Democratico. Insomma, la Rai – e in particolare RaiTre – non darebbe spazio a lei e ai suoi colleghi di partito. Ma ne siamo proprio sicuri? Perché quel tweet è diventato vecchissimo nel giro di meno di 24 ore.

Alle 20.01 di martedì 5 aprile, infatti, la stessa senatrice pubblica l’annuncio della sua presenza (solo qualche ora dopo) a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Su che canale? Ovviamente RaiTre. Insomma, seguendo l’assioma di Daniela Santanché, quella RaiTre rinominata “Tele Kabul” non la fa parlare. E poi lei va a parlare proprio a quella “Tele Kabul” che magicamente torna a essere RaiTre.