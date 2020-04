Il Tg2 e Salvini che inventa prelievi da conti correnti per il Coronavirus (e Mentana?)

Bisogna sperare soltanto che Enrico Mentana non veda il servizio del Tg2 di ieri che intervistava Matteo Salvini. Perché il leader della Lega, senza nemmeno arrossire, ha letteralmente inventato che qualcuno abbia proposto o abbia intenzione di effettuare “prelievi dai conti correnti” per l’emergenza Coronavirus. Parlando della COVID-Tax proposta dal Partito Democratico, Salvini dice: “Chiediamo al governo di smetterla di aspettare quello che non arriva dall’Europa e di chiedere agli italiani di dare una mano. Senza follie, come stiam leggendo che arriva da sinistra, patrimoniale, tassa sulla casa, prelievo dai conti correnti… ecco: dimentichiamoci di nuove tasse”.

Nel Tg2 di stasera Salvini ha agitato lo spettro di un “prelievo dai conti correnti” – ipotesi totalmente inesistente – senza che qualcuno controbattesse. Tutto questo è totalmente inaccettabile per il servizio pubblico pic.twitter.com/oI2O5KkhPH — Pietro Raffa (@pietroraffa) April 11, 2020

A parlare di prelievo forzoso dai conti correnti, come fece Giuliano Amato nel 1992, è stato invece in un’intervista al Fatto Quotidiano Oscar Farinetti, che non risulta essere al governo né rappresentare nessuno se non sé stesso:

“Noi abbiamo in banca, parlo di noi italiani, 4.117 miliardi di euro. Siamo risparmiatori fortissimi, tra i migliori al mondo. Abbiamo nelle nostre mani il 5,4% della ricchezza mondiale. Se contribuissimo alla ricostruzione versando il 2% di questa bella montagna di quattrini, manderemmo nelle casse dello Stato – una tantum – 82 miliardi di euro. Una cifra rispettabile con la quale possiamo sfangarla e ripartire. Chi ha 500 mila euro in banca mette 10 mila euro. Chi ne ha 5 mila mette cento euro. È troppo?”. Il prelievo dev’essere forzoso?

“Un po’ come fece Giuliano Amato nel 1992. Troviamo i modi migliori, il nome più suadente per dire patrimoniale, ma dev’ esserci una norma che ci obblighi. Gli italiani sanno essere generosi. Sanno fare la loro parte. Comunque sono certo che quando questa storia finirà ci sarà un grande rimbalzo nell’ economia, come nel Dopoguerra. L’ unica preoccupazione è quando questo cavolo di vaccino sarà pronto”.

Ovviamente nessuno al Tg2 ha corretto l’affermazione di Salvini. Ora ci penserà SuperChicco?

