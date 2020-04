Il piano per cacciare Giuseppe Conte da Palazzo Chigi

Francesco Verderami sul Corriere della Sera oggi racconta che nella maggioranza c’è un piano per cacciare Giuseppe Conte da Palazzo Chigi.

Tutto ha un tempo in politica. Dopo Pasqua, per esempio, andrebbero in scadenza i vertici delle sette grandi aziende a partecipazione statale: Eni, Enel, Leonardo, Poste, Terna, Enav, Mps. Un mese fa era stato ipotizzato il rinvio delle nomine con un comma da inserire nel decreto Cura Italia. Poi il comma è saltato perché il Tesoro ha bisogno dei dividendi che quelle aziende stanno per distribuire.

Intanto nel governo, nonostante Covid-19, sono riusciti a dividersi — parola di un vice ministro—«tra chi auspica un confronto con le opposizioni e chi punta al “tutto nostro e subito”». Con i grillini che, non potendo toccare gli amministratori delegati, mirano alle presidenze. Con i renziani che chiedono un rappresentante in ogni azienda. E con i democratici che vorrebbero modificare a proprio vantaggio le quote di potere stabilite quando nacque l’esecutivo. Se Conte sta meditando in queste ore un rinvio in extremis delle nomine è perché gli è stato spiegato che — una volta terminata la spartizione —g li alleati potrebbero dargli il benservito.