Il messaggio Whatsapp sui telefoni da spegnere per le radiazioni

Il messaggio che arriva su Whatsapp è apocalittico e criptico quanto basta: “Stasera, dalle 00: 30 alle 03: 30 non dimenticarti di spegnere il telefono, il cellulare, il tablet, ecc … e di metterlo lontano dal tuo corpo. La TV di Singapore ha annunciato questa notizia. Per favore dillo alla tua famiglia e ai tuoi amici. Stasera, dalle 00:30 alle 03:30, il nostro pianeta sarà con una radiazione molto alta. I raggi cosmici passeranno vicino alla Terra. Quindi, per favore spegni il cellulare. Non lasciare il dispositivo vicino al corpo, può causare danni terribili. Se non ci credi, puoi controllare su Google e NASA BBC News. Invia questo messaggio a tutti quelli che ami”.

Si tratta di uno dei classici messaggi terrorizzanti che parlano di bufale su Whatsapp. In Italia, così come in altri paesi, c’è un’eccellente tradizione di mattacchioni che si divertono a far girare questo tipo di catene. Questa è stata avvistata per la prima volta nel gennaio 2016, ed è inutile dire che da allora non è morto nessuno per le radiazioni da cellulari, tablet e così via. Insomma, potreste anche sopravvivere stanotte visto che gli altri sono tutti ancora vivi. Oppure no, e allora scappate in un rifugio antiatomico il prima possibile.

