Il leghista che esulta perché l’atleta che ha danzato sulle note di “Bella Ciao” è arrivata quarta

Provare a far ridere il proprio pubblico, nonostante di mestiere faccia il politico e non il comico social. Farlo sbagliando tutto quel che si potrebbe sbagliare. Il tutto risponde a un nome ben noto, soprattutto parlando di “polemiche sterili”: Max Bastoni. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un consigliere della Lega al Comune di Milano che già in passato è salito agli onori della cronaca per alcune prese di posizioni su fatti completamente deconstestualizzati (come mantra del Carroccio). E ora irride sui social l’atleta russa che ha danzato a Tokyo 2020 sulle note di “Bella Ciao”, conquistando “solamente” il quarto posto.

Arina Averina from 🇷🇺 with Bella Ciao 🇮🇹 à la yugoslave ⭐🟥 pic.twitter.com/7SYlMvya3P — Yiorgos Vassalos (@YiorgosVa) August 7, 2021

Max Bastoni irride l’atleta, arrivata 4^, che ha danzato su Bella Ciao

La prestazione di Arina Averina non le ha permesso di salire sul podio olimpico nella ginnastica ritmica. Ma un quarto posto ai Giochi è un evento da celebrare con gioia. Ovviamente, però, i commentatori da divano non colgono l’estasi che la sola partecipazione a una manifestazione come questa, e provano a “fare politica” anche su un bronzo sfiorato. Tra loro rientra certamente Max Bastoni.

“L’atleta russa, data per favorita, scegliendo esibirsi sulle note di Bella Ciao. Il risultato? Quarto posto”, ha scritto su Facebook il consigliere della Lega con le emoticon di chi sta piangendo per le risate.. Il tutto accompagnato da una “card social” con l’immagine dell’atleta russa e la scritta: “Bella Ciao porta sfiga”. Insomma, il pubblico di Colorado e di Zelig – per non parlare del vecchio Bagaglino – ha trovato una nuova figura di riferimento.

E mentre l’assessore leghista continua a ridere, ci sono alcuni appunti da fare. Forse a causa delle lacrime per quella sagace battuta, Max Bastoni ha sbagliato il nome della ginnasta russa (si chiama Arina e non Irina). Inoltre, il fiero patriota – fa parte dello stesso partito che schifava l’inno di Mameli e preferiva il “Va, pensiero”) – dimentica che con quel “Bella Ciao” la nostra Vanessa Ferrari ha vinto il bronzo agli ultimi campionati Europei di ginnastica artistica disputati a Basilea la scorsa primavera. In un giorno molto particolare: il 25 aprile, Festa della Liberazione.