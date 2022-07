Il grande traguardo di Simone: malato di tumore, si diploma in ospedale a 18 anni

La malattia non lo ha fermato e Simone, un ragazzo di 18 anni malato di tumore, si è diplomato al Comitato Maria Letizia Verga di Monza, il centro di oncologia pediatrica dove è ricoverato. Il giovane ha continuato a portare avanti i suoi studi nonostante la malattia, riuscendosi a diplomare con un voto di cento su cento. A pubblicare la foto del ragazzo con il suo diploma i referenti della struttura.

Simone, malato di tumore, si diploma a 18 anni in ospedale

È stata una sua insegnate a consegnargli il diploma cartaceo. In quel momento sono partiti gli applausi e le urla dei presenti, orgogliosi del traguardo di Simone. Come racconta Milano Today, Simone ha frequentato Itis Feltrinelli a Monza e, nei mesi di ricovero, gli insegnanti lo hanno seguito in ospedale nel percorso di studio per coordinare le attività con quelle della scuola e non interrompere il ciclo scolastico. Per le due prove scritte la settimana scorsa era stata la commissione a raggiungerlo al centro. L’orale invece lo ha sostenuto qualche giorno fa, da remoto, da casa. Simone si è così diplomato con il massimo dei voti. “Qualunque voto sarebbe andato bene perché l’importante era farlo questo esame e tu ci hai dato una grande dimostrazione”, ha detto l’insegnante. “È stato un grande onore aver fatto questo percorso con te. E si è concluso nel migliore dei modi. La cosa più importante è che tu ci hai dimostrato una grande forza e un grande coraggio e di questo noi ti siamo grati perché ci hai insegnato veramente tanto”.