Il governo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera con 535 sì

Senza troppo stupore il governo Draghi ha superato l’esame anche della Camera, dove tutto sembrava già scritto prima della votazione. Se infatti i numeri al Senato sono stati larghi, a Montecitorio la maggioranza è stata larghissima: 535 sì, contro 56 no. Da domani l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale sarà pienamente operativo, e si potrà concentrare sulle priorità del Paese e del suo programma. Che l’ha detto e l’ha ripetuto, sono molte e ben precise: riforma del fisco, della giustizia e della Pubblica amministrazione (in accordo con il Recovery Plan). Con dei punti cardine ben saldi: atlantismo ed europeismo.

Questa mattina alla Camera il premier Mario Draghi ha deciso di non parlare. Ieri ha consegnato il discorso pronunciato al Senato anche a Montecitorio. E, tutto sommato, non ha ritenuto di doversi ripetere. Ma poco prima delle 19 ecco la sua replica: 13 minuti in cui sostanzialmente ha ripetuto i concetti espressi ieri, aggiungendo il fermo contrasto alle mafie, e ai fenomeni corruttivi. Ha poi fatto cenno al mondo delle carceri, le cui riforme andranno di pari passo con quelle della giustizia, e al mondo dello sport.

Nel suo passaggio ha detto:

Un Paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque intendiamoci. Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza. Non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente colpite dalla funzione necessarie a contrastare la diffusione del virus. Non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente colpite dalla funzione necessarie a contrastare la diffusione del virus. Il governo si impegna a migliorare la giustizia civile e penale e sulla necessità di un processo giusto e di durata ragionevole in linea con la durata degli altri Paesi europei. “l fatto che non abbia detto nulla ieri sullo sport non significa che non sia meno importante. È un mondo profondamente radicato nella nostra società e nell’immaginario collettivo, fortemente colpito dalla pandemia. Questo governo si impegna a preservare e sostenere sistema il sportivo italiano tenendo conto della sua peculiare struttura e dei molteplici aspetti che lo caratterizzano, non solo in relazione all’impatto economico, agli investimenti e ai posti di lavoro ma anche per il suo straordinario valore sociale, educativo, formativo, salutistico.