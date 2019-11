Il Giornale e le supermoto, le case e i SUV degli eletti M5S

Il Giornale oggi punta il dito su case, SUV e Superbike del MoVimento 5 Stelle, raccontando le dichiarazioni patrimoniali dei parlamentari grillini in un articolo a firma di Paolo Bracalini:

L’acquisto di una casa a Roma da parte di chi risiede altrove, tra l’altro, è un motivo in più per opporsi a qualsiasi minaccia di far cadere il governo. Lo sarà per tre nuovi proprietari di immobili nella Capitale, le onorevoli Azzurra Cancelleri e Carla Ruocco e il senatore Gianmarco Corbetta. La prima, sorella del viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, è di Caltanissetta e a Roma ci viene in quanto deputata, ma ha comunque scommesso sulla durata della sua esperienza politica e quindi ha optato per l’acquisto invece che per l’affitto. Dalla sua dichiarazione risulta infatti che nel 2019 c’è una novità «proprietà di un fabbricato civile a Roma».

Tra l’altro la Camera offre ai parlamentari dei mutui a condizioni molto agevolate, che ne abbiano approfittato anche Carla Ruocco e Gianmarco Corbetta? I due parlamentari dichiarano rispettivamente «proprietà immobile ad uso abitativo con pertinenza a Roma» e «acquisto appartamento in Roma in data 1 aprile 2019» per Corbetta. Il quale si è tolto anche un altro sfizio, ha venduto il vecchio scooter Honda e si è preso un Kimko 125. II cambio del parco auto e moto è un settore in cui gli eletti M5s si sono presi delle belle soddisfazioni. Il senatore Francesco Urraro, di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), grazie alla Camera ha decuplicato il proprio reddito annuo e ha così finalmente potuto prendersi una nuova Audi Q3 da 110 cavalli. Anche il deputato Luciano Cantone, catanese, ha potuto fare il salto di qualità e cilindrata. Dal leasing della Mini è passato a quella di un più prestigioso suv Bmw X3.