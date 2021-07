Il focolaio di Roma partito da un pub che trasmetteva Belgio-Italia

L’Europa sta facendo, da giorni, i conti con l’euforia calcistica. Euro 2020 rimarrà per sempre nella storia del calcio italiano, ma quella gioia e quelle aspettative stanno presentando un saldo molto salato in termini di contagi. Mentre la curva epidemiologica cresce esponenzialmente da Nord a Sud, nella capitale c’è grande apprensione per un focolaio Roma scoppiato nei giorni successivi alla vittoria contro in Belgio dello scorso 2 luglio. Nel giro di pochi giorni, infatti, la Asl 3 della Città Eterna ha visto la nascita di un vero e proprio cluster.

Focolaio Roma, 91 positivi dopo aver visto Belgio-Italia in un pub

Tutto sarebbe partito da una serata trascorsa in un pub di via del Casaletto, nel quartiere Monteverde. Diverse persone si erano ritrovate nel locale per assistere al quarto di finale di Euro 2020 che ha visto la nostra Nazionale sconfiggere il Belgio con il punteggio di 2-1. Un successo che poi ha proiettato gli azzurri verso la semifinale con la Spagna e la trionfale lotteria dei rigori vinta nell’atto finale contro l’Inghilterra a Wembley.

Ed è da lì che, nei giorni successivi alla vittoria contro il Belgio, ben 16 giovani che avevano assistito alla partita in quel pub sono risultati positivi ai test Covid. E l’escalation è stata continua, arrivando a generare un focolaio Roma. Secondo gli ultimi dati raccolti dall’Asl 3 della capitale (quella che ha competenza sulla zona del quartiere Monteverde) quel cluster ha prodotto 91 infezioni da Sars-CoV-2 facendo crescere ancor di più l’incidenza dei contagi della Regione Lazio. Nel bollettino di giovedì, infatti, si è toccata quota 353 nuovi positivi. E oggi si è arrivati a 443 nuovi casi in sole 24 ore (un numero che non si vedeva da fine maggio).

Casi che sembrano essere destinati ad aumentare nel corso delle prossime settimane. In attesa di conoscere le effettive modifiche al sistema “a colori” per la classificazione delle Regioni in base al livello di rischio epidemiologico, il Lazio è alle prese con una situazione complicata e che potrebbe peggiorare nel futuro più prossimo. Le immagini di festa incontrollata dopo la vittoria a Euro 2020 e la folla al seguito del bus scoperto della Nazionale potrebbero essere la cartina di tornasole di un ritorno in zona gialla dopo un mese. O poco più.