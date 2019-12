Il Fatto e il tariffario di Renzi: 40mila euro, con lo sconto 25mila

Il Fatto racconta oggi quanto costa avere Matteo Renzi come conferenziere: “Forty thousand euros. Quarenta, qu-a-tro siii-ro”, scandiscono al telefono dalla Pro Motivate, una delle agenzie che propongono online l’ex premier come speaker.

“Dovete contare anche un viaggio in business per una e a volte due persone”. Tanto costa ingaggiare il fondatore di Italia Viva a una conferenza che –facciamo credere all’interlocutore –sarà in programma l’anno prossimo a Barcellona, titolo “Populismo e dinamiche ec on om ic he ”. Tema su cui Renzi – ci viene garantito – saprà dire la sua. DEL RESTO “politica globale, “affari correnti”,“finanza e tendenze future”sono solo alcuni degli argomenti elencati online di quello che è stato “il più giovane primo ministro in Italia e il più giovane leader del G7”.

Analogo curriculum sponsorizza l’agenzia Chartwell Speakers, ma per “appena ”25mila euro. C’è un però: a sentire l’agente che risponde da Dublino, Renzi non è la scelta più azzeccata. Di conferenzieri che possano parlare di populismo ce ne sono altri, pure meno esosi: con 16mila euro, per esempio, ti porti a casa Anne Applebaum, un premio Pulitzer che “in quanto giornalista, e non politico, può affrontare il tema in modo più indipendente di Renzi”.