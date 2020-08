Il documento dei big M5S per rompere con Rousseau

Il Messaggero scrive oggi che nel MoVimento 5 Stelle un gruppo di big vuole rompere con Davide Casaleggio e salutare il suo Rousseau:

Ma la mossa che sta preparando il fronte di chi contesta il ruolo del figlio di Gianroberto e’ una pistola fumante sul tavolo. Riassumibile in questo concetto: «Lui minaccia di espellere parlamentari e vuole dettare la linea? E noi espelliamo ‘Rousseau’». Come? Con una mozione, un documento per modificare lo statuto. Un atto politico insomma. Sono stati avviati contatti con Beppe Grillo, il fondatore per il momento si sarebbe detto d’accordo sulla necessità di un cambio di passo ma sarà necessario un suo intervento diretto per evitare uno scontro all’armabianca. Grillo e’ il garante del simbolo, i depositari sono Di Maio e Casaleggio «ma costituzionalmente – avverte un senatore – il logo e’ dei gruppi parlamentari». Al momento non c’e’ una contesa per vie legali ma la ferma volontà della maggior parte dei deputati e senatori di tagliar fuori quello che viene considerato “un corpo esterno”, un fattore destabilizzante che – la tesi – «non e’ piu’ a vantaggio del Movimento ma contro».