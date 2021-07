Il deputato di Fratelli d’Italia che scappa dai commessi di Montecitorio | VIDEO

Federico Mollicone è stato il primo a scendere nell’emiciclo con in mano il cartello “No Green Pass”. Poi lo scatto per fuggire dai commessi della Camera

Il Parlamento italiano riesce a essere, ogni giorno di più, lo specchio dei comportamenti errati dei cittadini. A dare il cattivo esempio sono, come spesso capita, gli stessi “onorevoli” che siedono sugli scranni di Palazzo Madama e Montecitorio. Ieri, per esempio, i deputati di Fratelli d’Italia hanno messo in scena una paradossale protesta all’interno dell’Aula, bloccando la seduta per mostrare a tutti cartelli con su scritto “No Green Pass“. Il primo a muovere i passi è stato Federico Mollicone che, per rendere il tutto ancor più deprimente, è anche fuggito dai commessi della Camera.

Il deputato di Fratelli d’Italia #Mollicone in fuga dai commessi, ieri. Una scena pietosa. Davvero pietosa pic.twitter.com/caVvIQi6Rc — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 30, 2021

Federico Mollicone, il deputo di FdI che scappa dai commessi della Camera

Una scena assurda, all’interno di un palazzo delle istituzioni. Anzi, da quell’Aula in cui si consuma la funzione legislativa della nostra Repubblica. E, se non bastasse, Federico Mollicone si è anche vantato delle sue doti atletiche. Intervistato da Open, infatti, il deputato di Fratelli d’Italia, ha detto che quelle sue doti atletiche sono frutto di un suo passato da cestista. Annotazioni di colore a parte, la scena macchiettistica è stata studiata a tavolino: il deputato di Fratelli d’Italia, infatti, si è reso protagonista di questo gesto per distrarre tutti e consentire al suo gruppo parlamentare di “patrioti” di occupare e bloccare l’emiciclo.

Missione compiuta. Mentre i commessi erano occupati nel rincorrere la “lepre” (utilizzando una locuzione tipica dell’atletica leggera, per rimanere in clima olimpico) Mollicone, i suoi colleghi di partito sono riusciti nel loro intento. A nulla sono serviti i rimproveri e gli appelli del Presidente Roberto Fico. L’ennesima pessima figura dei politicanti italiani ha già fatto il giro del nostro Paese. E del mondo.

(foto e video: da Pietro Raffa, Twitter)