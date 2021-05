In autunno si voterà per il rinnovo dell’amministrazione capitolina. Ancora non sono stati definiti tutti i nomi che scenderanno in campo per il futuro del Campidoglio: il Movimento 5 Stelle – dopo alcuni tentennamenti – ha deciso di puntare tutto (di nuovo) su Virginia Raggi; il Centrosinistra passerà dalle primarie interne; il centrodestra ancora deve ufficializzare i nomi. Poi c’è l’incognita Carlo Calenda. Questi i principali nomi (non sono tutti perché la platea sarà più ampia) della corsa alla poltrona a sindaco della capitale e i sondaggi Roma effettuati da Tecnè per AdnKronos mostrano una netta bocciatura da parte dei cittadini nei confronti dell’amministrazione uscente.

Sondaggi Roma, il 70% degli intervistati boccia l’amministrazione Raggi

Secondo la rilevazione pubblicata questa mattina, i numeri sono molto severi nei confronti di Virginia Raggi e della sua giunta:

Il 70% dei cittadini romani esprimono un giudizio negativo, il 28% positivo (mentre il 2% non si esprime). E’ quanto emerge dal ‘Rapporto Roma, verso le elezioni comunali’ realizzato da Tecnè per Adnkronos. Il sondaggio prende in considerazione cinque aree della Capitale: il dato più alto tra i giudizi negativi a Roma sud con il 73% (26% positivi), a seguire Roma ovest con il 71% (27% positivi), Roma Est e Roma centro con il 68% (29% negativi) e Roma nord con il 66% (31% positivi).

In attesa di conoscere i nomi di tutti i candidati, i sondaggi Roma offrono anche uno spaccato sulla direzione che potrebbe prendere la capitale con le prossime elezioni, in programma ad autunno. Il centrodestra è accreditato di consensi pari al 43%, il centrosinistra attorno al 40% e il M5S si fermerebbe al 15%. Il Partito Democratico resterebbe, comunque, il primo partito (con il 26%). Dietro al Pd ci sarebbe FdI al 22%, seguito dalla Lega (15%) e Forza Italia (5%).

La metodologia della rilevazione

AdnKronos ha spiegato la rilevazione del dato e il campione statistico utilizzato: “Il sondaggio è stato effettuato tra il 20 e il 21 maggio 2021 con metodo cati-cawi, su in campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Roma articolato per sesso e classe d’età. Le interviste sono state equidistribuite in base a 5 cluster corrispondenti alle zona di residenza degli intervistati (centro, nord, est, sud, ovest). Margine di errore: 2,2% sull’intero campione e 4,9% sulle singole zone di Roma. Totale contatti: 14.185 (100%) – rispondenti: 2.000 (14,1%) – rifiuti/sostituzioni: 12.185 (85,9%). I dati sono stati ponderati in base alla popolazione maggiorenne residente nei 5 cluster territoriali, alle quote di sesso e classe d’età (rif. Istat 2021) e al comportamento elettorale alle elezioni europee 2019”

