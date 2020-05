Le file da IKEA ad Anagnina e in tutta Italia

In questa foto pubblicata su Facebook possiamo ammirare la fila – con distanziamento – che si è creata a IKEA all’Anagnina a Roma oggi, 18 maggio, giorno della riapertura del grande magazzino del colosso dei mobili.

Ma le file non sono solo a Roma. In questo video di NanoTV è stata documentata la fila all’Ikea di Afragola:

Mentre questa è la fila che si può vedere a Collegno in provincia di Torino: in un comunicato nei giorni scorsi l’azienda aveva fatto sapere che lo store di Collegno, alle porte di Torino, sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Pratiche igieniche rafforzate e misure per il distanziamento fisico potenziate, anche attraverso un controllo rigoroso del numero dei visitatori, consentiranno di proteggere clienti e collaboratori.

“Lo store di Torino Collegno è pronto a riaccogliere i visitatori grazie alla passione e all’impegno dei nostri co-worker, a loro e alle loro famiglie va ringraziamento di tutta Ikea”, dice Fabrizio Concas, Market Manager di Ikea Torino “Ora più che mai vogliamo essere vicini alle persone, adattandoci ai nuovi bisogni che fanno parte di questa nuova realtà – aggiunge – e mettendo a disposizione di tutti non solo i nostri prodotti, ma anche soluzioni e servizi che contribuiscano a creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone”.

Questa è invece la fila che si è formata a Roncadelle in provincia di Brescia.