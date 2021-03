Il commissario Figliuolo in visita in Lombardia: “Qui va tutto bene? No”

Era attesa da qualche giorno la visita a Milano del commissario straordinario all’emergenza il generale Francesco Paolo Figliuolo: “In Lombardia bisogna migliorare. Le cose che non vanno ci sono”. Ma, ha continuato poi in maniera costruttiva e non polemica: “Le facciamo notare, e insieme si mettono a posto”. E le criticità sono ormai note, tanto che la società che gestiva le prenotazioni per i vaccini (Aria) è stata completamente commissariata, e da domani si attiverà Poste Italiane (come avviene nelle altre regioni). Ha detto il commissario Figliuolo: “Da domani la Lombardia sarà inserita nei sistema informativi della struttura commissariale di Poste, e gradualmente in maniera veloce si risolveranno tutte le problematiche legate alla criticità dei sistemi informativi”.

La visita in Lombardia di Figliuolo

In Lombardia Figliuolo e Curcio hanno visitato tre hub: Malpensafiere a Varese, il centro dell’esercito al Parco Trenno e poi la Fiera di Milano. Ha detto che sostanzialmente ci sono alcune cose da migliorare, ma che- alla fine ò lui si è recato lì per questo motivo. Chi però è all’opposizione in regione, nelle parole del Commissario straordinario ha letto altro. Ha scritto il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa;