I miserabili attacchi dei No-vax a J-Ax (che aveva “osato” criticare Eric Clapton)

J-Ax attacca Eric Clapton, l’ex frontman degli Articolo 31 torna sulle parole del chitarrista tra i più famosi del mondo. Negli scorsi giorni Clapton aveva detto che non avrebbe suonato in locali in cui sarebbe stato imposto il green pass. Alla sua considerazione ha risposto J-Ax che ha attaccato il chitarrista, prima di evidenziare come i vaccini in questo momento siano l’unica via d’uscita dal periodo che stiamo vivendo.

“J-Ax”:

Per il video che ha pubblicato su Instagram pic.twitter.com/mJqHgcKmgm — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 27, 2021

Come spesso accade la polarizzazione del dibattito ha portato in secondo piano le ragioni per cui Ax aveva attaccato il chitarrista, portando la discussione sulle offese ben oltre il tema. Prima le critiche “musicali” rivolte dall’artista italiano. A nulla è servito per J-Ax specificare che si trattava di uno scherzo quella considerazione sulla musica suonata da Clapton, il mondo di internet non ha comunque perdonato.

J-Ax ad Eric Clapton può solo lustrare le scarpe. Anzi, neanche. pic.twitter.com/CXXUVl6asi — Francesca Donato (@ladyonorato) July 26, 2021

J-Ax aggredito su Twitter dopo le critiche a Clapton: ecco il nuovo idolo dei no-vax

Oltre ogni ragionevole aspettativa lo scontro sul social ha preso il via. I no-vax, spesso no-green pass, hanno sottolineato la grandezza di Clapton (mai negata) in confronto a quella del rapper italiano. Ed ecco poi il tema più di moda da qualche mese a questa parte che torna: la libertà. Qualsiasi cosa voglia dire in ambito sanitario.

Al di là dell’abisso che li separa sul piano artistico, è chiaro che uno è un’artista che ha capito che la musica non ammette discriminazioni di sorta, e l’altro è un “comunista col Rolex”. — Horace (@ilfuoriuscito) July 27, 2021

La frangia dei no vax si arricchisce di ogni genere di considerazione, qualcuna anche con il tentativo di utilizzare strumentalmente la musica “è un’artista che ha capito che la musica non ammette discriminazioni di sorta”, scrive un utente su Twitter.

Le considerazioni di Ax non sono piaciute a molti, salvo però scatenare un dibattito musicale sociale a fronte di un messaggio che dovrebbe arrivare in maniera univoca: il vaccino unica via per uscire da questo incubo chiamato Covid-19.