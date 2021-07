Eric Clapton non si esibirà in nessun luogo dove sarà necessario esibire il pass sanitario e dimostrare di essere vaccinati contro il Covid-19. La posizione del cantante e musicista ha fatto molto discutere.

Potevamo fare a meno di Eric Clapton che dice che non farà concerti dove sarà necessario il green pass

Il musicista ha risposto così al premier britannico Boris Johnson, che lunedì ha chiarito che per entrare nei locali sarà necessario esibire il pass sanitario. La posizione di Clapton è stata diffusa tramite Telegram dal produttore Robin Monotti, scettico rispetto all’efficacia dei vaccini. “Dopo l’annuncio fatto dal primo ministro lunedì 19 luglio 2021, mi sento in dovere di fare un annuncio tutto mio”, ha detto Clapton. ”Vorrei dire che non mi esibirò su nessun palco in cui sia presente un pubblico che è stato discriminato. A meno che non sia prevista la partecipazione di tutte le persone, mi riservo il diritto di annullare lo spettacolo”, ha spiegato. Mentre anche da noi ieri è stato annunciato che dal 5 agosto il green pass sarà necessario

le reazioni all’annuncio di Clapton si sono divise tra chi è contrario a vaccini e green pass e ha applaudito le sue parole

Il grande Eric Clapton si rifiuta di fare concerti in luoghi che richiedono la prova dell’avvenuta vaccinazione. E noi abbiamo Fedez e Loredana Bertè…😱😱😱 https://t.co/Wtbn91PmAn — Pidiota cornuto, ubbidisci ad un inganno, sveglia (@micelnera) July 22, 2021

e chi invece ha commentato criticandolo pesantemente

Da oggi “slowhand” Eric Clapton diventa un’icona fascio-leghista novax. Quindi “a palla” i brani di Yardbirds, Cream, Blind Faith e Clapton medesimo su Radio Padania e simili. Mai stato simpatico, per un bel pó mi dimenticheró di lui, tanto c’é di meglio ! — Roberto Merlino #2050 (@RobertoMerlino1) July 22, 2021

Eric Clapton si è pippato pure i calcinacci di casa sua, mò fa il no vax — Emilians (@EmiIians) July 22, 2021

Ahhhh finalmente ora capisco come sia possibile che Eric Clapton sia stato insieme a Lory del Santo pic.twitter.com/0xi3nKitAv — Hope (@HopeSlash) July 22, 2021

foto copertina: frame video instagram