I Maneskin sono tornati a esibirsi in Italia: tutto esaurito e grande show all’Arena di Verona | VIDEO

Un concerto in pieno stile Maneskin che ha mandato in visibilio la folla di fan accorsi all’Arena di Verona per vederli dal vivo. Giovedì sera la band romana è tornata a esibirsi live in Italia dopo i grandi successi e riconoscimenti ottenuti nel corso dell’ultimo anno in giro per il mondo. Hanno portato sul palco i loro grandi successi: da quelli degli esordi dopo la loro partecipazione a X-Factor fino alla cover di “Beggin'” e il successo Sanremese “Zitti e Buoni” che li hanno resi celebri in tutto il globo. Poi quell’intermezzo con Manuel Agnelli, il punto clou della serata.

🎥 | Måneskin performing “Amandoti” with Manuel Agnelli tonight at Arena di Verona, in Italy. ⭐️ pic.twitter.com/enldvmk2uy — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) April 28, 2022

Maneskin all’Arena di Verona, il grande ritorno in Italia

Da Roma a Verona, dopo aver fatto il giro del mondo all’incetta di riconoscimenti. Il concerto all’Arena è iniziato al grido di “Zitti e Buoni”, con i fan scatenati che hanno cantato, gridato e ballato sulle note di quella canzone che ha permesso ai Maneskin prima di vincere Sanremo 2021 e poi di trionfare agli Eurovision. Il resto della serata è proseguito a suon di rock. Il duetto con Manuel Agnelli – con cui si erano già esibiti sul palco dell’Ariston – è stata la vetta della serata. Ma tutto il concerto è stata una escalation di emozioni per i fan accorsi in massa.

🎥 | Måneskin performing “ZITTI E BUONI” tonight at Arena di Verona, in Italy. ⭐️ pic.twitter.com/qXMHWhBl7P — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) April 28, 2022

🎥 | Måneskin performing “Beggin” tonight at Arena di Verona, in Italy. ⭐️ pic.twitter.com/xzinJ0lFcz — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) April 28, 2022

Le 12mila persone che hanno riempito l’Arena di Verona non sono rimaste deluse. E ora che il tour italiano è finalmente e ufficialmente iniziato, si attendono scene simili da molte altre città. In attesa del concerto al Circo Massimo di Roma, dove sono stati venduti 80mila biglietti.