I cornetti di Spadafora nella lunga notte di Autostrade

Tommaso Labate sul Corriere della Sera oggi racconta un gustoso (è il caso di dirlo) retroscena nella trattativa per Autostrade: i cornetti che hanno allietato la definizione di uno dei dossier più spinosi del governo Conte:

«Bombaaaa!», urla l’uomo che si fa largo in piena notte nella sala del Consiglio dei ministri, spaventando qualche componente dell’esecutivo che vista l’ora si era appisolato. Tra le mani ha una gigantesca scatola di cartone che tiene su ad altezza occhi, lasciando che gli copra il viso come la maschera di un bandito. Quando il profumo dei cornetti caldi e delle bombe alla crema invade la sala del Consiglio—il semaforo verde all’accordo definitivo con Autostrade non è ancora maturato ufficialmente — parte un applauso spontaneo, da cui si chiamano fuori solo Roberto Gualtieri e Paola de Micheli, che aggiornano di continuo la mail dello smartphone in attesa della controrisposta buona dei Benetton. E Vincenzo Spadafora, il titolare dello Sport che in piena notte ritorna in Consiglio dei ministri dopo essere uscito in missione cornetti, sorride felice prima di abbandonare il cartone di dolciumi sul tavolo.