“Questo è il Campidoglio non è il Papeete”. Con bicchieri di mojito e cartelli vari il movimento cinque stelle ha accolto il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato sotto la lupa per chiedere le dimissioni della sindaca Virginia Raggi. Sulla scalinata di palazzo senatorio in prima fila il capostaff Max Bugani, il capogruppo del M5s Giuliano Pacetti, l’assessore al personale Antonio De Santis e altri consiglieri stellati.

I consiglieri M5S che brindano con un mojito in faccia a Salvini

I consiglieri si sono presentati all’ingresso di Palazzo Senatorio, sulla scalinata Sisto IV, con un vassoio pieno di bicchieri di mojito e hanno brindato, alzando poi i calici verso il leader leghista. In seguito i pentastellati hanno alzato anche alcuni cartelli con le scritte ‘Dal mojito al black russian e’ un sorso’ o ‘Salvini Roma non ti vuole’. Quando i leghisti si sono accorti degli sfotto’ dei grillini hanno iniziato a intonare cori contro di loro: ‘Andate a lavorare’, ‘Buffoni’ o ‘Pupazzi’. Scrive l’agenzia di stampa DIRE che i mojito era preparati con solo acqua e foglie di menta.

Subito dopo Max Bugani ha pubblicato su Facebook un video per celebrare lo sfottò. Anche Virginia Raggi ieri ha risposto a Salvini ricordandogli i poliziotti che aveva promesso di inviare ma di cui in seguito si è dimenticato.

#SalviniChiacchierone Quando era al Governo non ha fatto nulla per Roma. Stiamo ancora aspettando i poliziotti che aveva promesso. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 3, 2019

