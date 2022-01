Grillo telefona a Mentana durante la maratona sul Quirinale: “Non ho detto di votare Draghi” | VIDEO

Durante la cosiddetta “Maratona Mentana” su La7 per seguire la trattativa per il Quirinale, il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha telefonato in diretta al conduttore Enrico Mentana per dare una precisazione su una notizia

Mentre il direttore del quotidiano Il Tempo Franco Bechis stava esponendo un suo ragionamento nel corso della maratona Mentana sul Quirinale, il garante e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha telefonato – in diretta – al direttore del Tg La7 Enrico Mentana per fornire alcune precisazioni su una notizia da poco diffusa. “Non mettermi in diretta”, dice Grillo al giornalista, che gli risponde: “Sono in diretta”. Il messaggio politico viene quindi diffuso all’istante: “Con Conte mi sento sempre, è falso il fatto che io abbia detto di votare Draghi, non ne abbiamo mai parlato”. “Più trasparenti di così, ragazzi”, commenta Mentana dopo aver attaccato la telefonata. “Le cronache in diretta dei fatti politici si fanno anche con le precisazioni dei protagonisti, è bene e giusto che sia così”.

Grillo telefona a Mentana durante la maratona sul Quirinale

Poco dopo il fondatore del Movimento 5 Stelle ha inviato un messaggio sul cellulare di Mentana. “Vero è che si è tenuta una lunga telefonata di aggiornamento con Conte che ha certificato la piena sintonia sulla linea della trattativa per il Quirinale mirata a garantire piena stabilità all’attuale esecutivo per continuare a rispondere alle urgenze del Paese e trovare un candidato autorevole e super partes”. Grillo quindi è favorevole alla permanenza di Draghi a Palazzo Chigi.