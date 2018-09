Grillo e il progetto di nuovo ponte per Genova dell’architetto che non ha mai progettato un viadotto

Un paio di giorni fa Beppe Grillo ha postato sul suo blog un progetto di nuovo ponte per Genova dell’architetto Stefano Giavazzi. Il Giornale scrive oggi che l’architetto sul suo sito non mostra progetti di ponti ma solo lavori per ristrutturazioni di appartamenti, palestre e ristrutturazioni di rustici:

C’è questo nel portfolio-vetrina sul sito web dell a«F+G Associati», lo studio dell’architetto Stefano Giavazzi di Bergamo che ha firmato il progetto alternativo per la ricostruzione del viadotto in un video apparso sul blog di Beppe Grillo, in quella che il guru M5s ha salutato come un’ipotesi «a dir poco geniale». Per capire chi sono i progettisti «F+G» basta leggere il profilo dello studio e la descrizione della filosofia di progettazione intrisa di «inesorabilmente», citati ad intervalli regolari. Un occhio all’efficienza energetica e al «comportamento sostenibile legato inesorabilmente alla qualità della nostra vita» attraverso l’architettura considerata «fenomeno culturale legato inesorabilmente al corretto sviluppo costruttivo».