Grillo e Di Maio si fanno i dispetti a Italia 5 Stelle

Paola Zanca sul Fatto racconta un retroscena che spiega come mai Beppe Grillo se ne sia andato da Italia 5 Stelle durante il discorso di Luigi Di Maio: tra i due c’è un po’ di maretta e allora ciascuno fa i dispetti all’altro. Il ministro degli Esteri si è dato alla fuga dal retropalco dopo il discorso di Beppe e non è rimasto a chiacchierare con lui sabato:

L’una del mattino è passata da un pezzo, ma nel piccolo cortile alle spalle della hall, Beppe Grillo tiene banco come al solito. CI SONO i ministri Stefano Patuanelli e Laura Castelli, c’è il socio di Rousseau Max Bugani e anche il patron Davide Casaleggio, silente come suo solito: proferisce parola solo per accennare un lamento sul dj set che ha chiuso la festa di Italia 5 Stelle. Giuseppe Conte ha già lasciato Napoli, Luigi Di Maio ha preferito andarsene a cena sul lungomare con la fidanzata e altri pochi intimi (Grillo ricambierà la cortesia abbandonando la kermesse mentre il capo politico tiene il discorso di chiusura).

Ecco, mentre gli altri si rilassano con chiacchiere e cocktail, lui, il fondatore, ha messo spalle alle muro un gruppetto di 5 o 6 amici impegnati nel Movimento, come l’avvocato Andrea Ciannavei e il notaio Valerio Tacchini.