Global View: le pericolose conseguenze del DEF gialloverde

In questa puntata di Global View Fabio Scacciavillani e Alberto Forchielli parlano del fronte di scontro aperto dalla politica italiana e delle istituzioni internazionali che nei giorni scorsi hanno criticato la nota aggiuntiva al DEF e la Manovra del Popolo che il governo Lega-M5S si appresta a varare. Secondo Forchielli uno spread a 3-400 conviene comunque a chi investe e in molti potrebbero essere interessati e vogliosi di portarsi a casa un tasso d’interesse così conveniente: per questo JP Morgan in un’intervista al Sole 24 Ore ha detto che la situazione rimane comunque gestibile anche se l’Italia rimane sempre in primo piano. Ma in ogni caso questa ottica è di breve periodo perché il rating verrà comunque tagliato dalle agenzie e si arriverà a un gradino dal junk.

A quel punto i fondi comuni e i fondi pensione non acquisteranno più debito italiano e la crescita dei tassi non è sostenibile per l’economia italiana, sia per la crescita della spesa per interessi che per l’effetto negativo sulla crescita. E rischia di succedere quello che è accaduto in Portogallo, dove il processo non fu lineare: a un certo punto si ruppe la fiducia degli investitori e i tassi schizzarono verso l’alto.