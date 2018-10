Global View: l’Italia vista dagli USA

Cosa pensano in America del governo gialloverde e dello scontro con l’Unione Europea? Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani raccontano oggi cosa sta succedendo Oltreoceano e quale sia la visione della società civile e dei poteri economici americani dei potenziali pericoli di quanto sta accadendo nel Belpaese. Negli USA, spiega Scacciavillani, a dispetto dei complottismo, non hanno ancora compreso i confini della sfida all’unione monetaria e della bancarotta sovrana in cui il governo sta portando il paese. Il fondo degli insegnanti dell’Ohio ancora non si è reso conto della situazione e quindi dei pericoli che potrebbero essere sul tavolo. Quando arriverà, però, le cose cambieranno. In peggio.

Gli americani ancora non capiscono come funziona l’Unione Europea e probabilmente non sa nemmeno quale ruolo svolga Juncker e cosa faccia la Commissione Europea. Quando ci saranno ripercussioni per l’economia americana però la situazione cambierà: se il debito italiano viene declassato i fondi dovranno per legge sbarazzarsi dei titoli di Stato italiani. Il cordone sanitario intorno all’Italia che si incentra sul sistema bancario basterà?