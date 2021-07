Gli insulti a Malika Ayane destinati all’altra Malika

Utilizzare i social network per dare sfogo all’insulto libero è una pratica molto diffusa, seppur completamente priva di senso e raziocinio. E lo diventa ancor di più quando il leone da tastiera libera le proprie dita su una tastiera per colpire la persona sbagliata. È accaduto in passato – per esempio con l’attore Alessandro Borghi “scambiato” per il parlamentare della Lega Claudio Borghi – e ieri è successo a Malika Ayane “confusa” con Malika Chahly, la ragazza finita nel mirino delle critiche dopo aver utilizzato parte dei soldi raccolti in suo favore per un brutto episodio di omofobia familiare in provincia di Firenze per alcune spese ritenute, dai più, superflue.

Malika Ayane insultata sui social a causa dell’omonimia con Malika Chalhy

“Cari fulmini di guerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà – ha scritto la cantante milanese su Twitter -, ho una notizia per voi: la Malika che cercate NON SONO IO. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh?”. Secondo quanto scritto da Malika Ayane sui social, dunque, molti utenti hanno inviato mail, messaggi privati o pubblicato post contro di lei, scambiandola – a causa del suo nome – per la ragazza finita nel mirino delle critiche dopo una Instagram Stories che la immortalava al volante di un automobile (una Mercedes Classe A) e dopo la sua intervista a TPI. Omonimia parziale che ha portato alcuni sprovveduti – forse molti, visto lo sfogo della cantante – a “prendersela” con la Malika sbagliata. Poi, anche per rasserenare un po’ la situazione, la stessa Ayane ha pubblicato un altro tweet in cui ha scritto: “Che poi, se volete mandare messaggi d’amore siete i benvenuti – se d’odio un po’ meno ma avrete le vostre ragioni – purché siano per me stessa medesima”. E, anche in questo caso, qualche facile odiatore social ha proseguito negli attacchi contro la cantante: “Eeeh vabbè hai avuto il tuo quarto d’ora di celebrità. Dovresti esserne contenta”, scrive qualcuno. Insomma: bene, ma non benissimo.

(foto IPP/MIPA)