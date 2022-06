“Conte pagliaccio”: e il leader del M5S risponde al contestatore | VIDEO

Giuseppe Conte viene apostrofato in strada da un oppositore che gli dà del “pagliaccio”. Il leader M5S risponde: “Non lo trovi un politico che viene e ti guarda negli occhi e ti spiega”

Contestazione in strada per Giuseppe Conte durante la campagna elettorale in Sicilia: un uomo gli si avvicina e gli dà del “pagliaccio”, sentendosi rispondere “pagliaccio sei tu”. Un video girato da una terrazza e pubblicato su TikTok immortala la scena. Il presidente del Movimento 5 Stelle chiede ripetutamente al suo interlocutore: “Qual è la tua posizione politica? Qual è la posizione che ho cambiato?”.



E l’ex premier insiste: “Se non riesci a dirmelo, allora il pagliaccio sei tu!”. Il leader grillino fa poi cenno alla sua scorta di allontanarsi e dice senza mezzi toni al suo contestatore: “Non lo trovi un politico che viene e ti guarda negli occhi e ti spiega”. Il video sta spopolando e sta registrando migliaia di visualizzazioni.