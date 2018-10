I freevax e il complotto delle vaccinazioni per il figlio di Giulia Grillo

Qualche giorno fa la ministra della Salute Giulia Grillo in un’intervista al settimanale Gente ha annunciato che suo figlio Andrea nascerà tra qualche settimana e che è intenzionata a fargli fare tutte le vaccinazioni. Tempo addietro la ministra aveva raccontato che durante la gravidanza si era sottoposta alla profilassi vaccinale contro la pertosse e fatto il richiamo dell’antitetanica. Come prevedibile la notizia non è piaciuta ai sostenitori della libertà di scelta in campo vaccinale che curiosamente non hanno gradito la dichiarazione della Grillo perché non dimostrerebbe scarso rispetto per la libertà di scelta (di chi?).

I freevax contro la libera scelta della ministra Grillo

Anche il messaggio rivolto alle mamme di fare il vaccino in gravidanza non è piaciuto a freevax e compagnia tant’è che c’è chi ha soprannominato quello della Salute “Ministero della Siringa”. Eppure quello della Grillo è proprio l’essenza dell’approccio basato sulla “raccomandazione” quello che a parole piace a tutti quei novax che da qualche anno hanno preso a farsi chiamare “freevax” e che non mancano occasione per sottolineare che loro «non sono contro i vaccini ma..» sono contro l’obbligo. Quando gli si chiede come far aumentare le coperture vaccinali in assenza di obbligatorietà alcuni, più illuminati, rispondono «con la raccomandazione!».

Ma il simpatico cortocircuito logico non si esaurisce qui. Perché subentra subito un meccanismo che abbiamo già visto in azione qualche tempo fa. La questione è duplice. Da un lato c’è chi spiega che la Grillo (“traditrice”, la chiama qualcuno) non poteva che dire così con tutti i soldi che prende da Big Pharma“. Altri invece dubitano che la ministra darà davvero seguito al suo annuncio proprio perché sa bene cosa mettono nei vaccini.

In prima linea in questa battaglia c’è il consigliere municipale romano del MoVimento 5 Stelle Massimiliano Quaresima (che di recente ha ribadito che i vaccini causano autismo). Secondo Quaresima la Grillo non farà nemmeno un vaccino “sa bene cosa potrebbe accadere”.

Altri invece utilizzano la vicenda per “dimostrare” che la Grillo non è adatta al suo ruolo perché così facendo avvelenerà suo figlio. E come possono i cittadini fidarsi di una ministra che mette a repentaglio la salute di un neonato solo per incassare i soldi delle case farmaceutiche?

I terribili complotti di Giulia Grillo sui vaccini

Ma è il filone complottista quello che ha più successo. Molti non credono che la Grillo farà mai davvero i vaccini e anzi mettono in dubbio che li abbia fatti anche in gravidanza perché “non può rischiare che le lobby perdano miliardi di introiti”. Con i vaccini non si sa mai infatti: potrebbe capitarle il caso della reazione avversa che ovviamente danneggerebbe il business. E nel caso che il figlio possa avere “delle criticità genetiche” tutti penseranno che la colpa sarà della vaccinazione perpetrata (proprio così, non somministrata) in gravidanza.

Tutti sono convinti che non ci sarà nessuna vaccinazione, perché la ministra sa bene cosa rischia e quindi farà come la Lorenzin: una fialetta vuota senza ago, al massimo con della soluzione fisiologica (ma anche lì c’è da stare attenti ai nanometalli). Cosa succederà quindi? Secondo i complottisti nella migliore delle ipotesi la ministra farà falsificare i documenti. Ma deve stare attenta perché il Popolo è pronto alla guerra ad oltranza!1

Questi ragionamenti sono il sottoprodotto tossico di anni spesi a denigrare la scienza, a diffondere bufale e a rivelare che i medici non ce lo dicono. Inutile dire che uno dei principali (non l’unico perché ci sono fior fiore di medici radiati dall’albo) promotori di questa mentalità è stato proprio il fondatore del partito della ministra.

Ci sono dei bravi e amorevoli genitori che si augurano che nulla accada “al piccoletto” perché non a colpe. Ma costoro non mancano di sottolineare che “karmicamente ci becchiamo il karma dei nostri genitori” e che quindi la ministra avrà “un bel pacco regalo da lasciare alla sua discendenza”. Quale? ma quello della strage degli innocenti, che domande.

Non manca infine chi ci fa un ripassino sul perché i vaccini sono pericolosi. Non si tratta solo di autismo e nanometalli. In quei (pochi?) fortunati che sopravvivono al vaccino vengono immesse nanoparticelle che altro non sono che virus bio tecnologici che servono per modificare il genoma umano e transumanizzare l’umanità. In buona sostanza grazie ai vaccini non ci sarà più bisogno dei microchip per il controllo mentale perché il controllo sarà a livello genetico. Il che alla fine potrebbe non essere nemmeno una cosa da buttare. Pensate: potrebbe essere usato per l’accredito del reddito di cittadinanza e per controllare che non vengano effettuate spese immorali. Oppure per garantire completa onestà e trasparenza ed evitare manine che scrivono condoni. Santi numi: si potrebbe persino risolvere il problema dell’evasione fiscale o dello spread!

