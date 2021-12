Strumentalizzato oltremodo da chi ha voluto interpretare il video in cui contava gli antigenici positivi associandoli a quante dosi avessero ricevuto i pazienti, il farmacista di Viareggio Giovanni Bergamini ha precisato sui social di non essere contro il farmaco. Fin dal primo momento infatti il filmato mancava di contesto: l’uomo, che lavora nella farmacia Calandra, si limitava infatti semplicemente a catalogare i test positivi tra chi aveva ricevuto una dose, due, tre o nessuna, aggiungendo alla fine: “Non faccio i commenti, dico solamente quello che vedo”. Il suo gesto avrebbe potuto semplicemente certificare come siano stati principalmente i vaccinati a sottoporsi a test nel periodo delle feste, oppure che nonostante i vaccini la situazione sia particolarmente grave. Di certo senza contestualizzazione il video è diventato virale tra i no-vax che lo hanno interpretato a sostegno delle proprie tesi.

Il farmacista di Viareggio spiega che non è contro i vaccini

Una fonte sanitaria ha confermato che l’Asl Nord Ovest ha segnalato il video in questione all’Ordine dei farmacisti della provincia di Lucca, ma oggi l’uomo è intervenuto per chiarire la sua posizione: “Ho fatto un video, più virale del Covid, che è stato male interpretato. Voleva essere un video estremamente neutro, infatti non ho fatto considerazioni. L’intento era aiutare la popolazione ad un atteggiamento più sicuro, visto che molti vaccinati si infettano. Non è una cosa nuova, lo scopo del vaccino era non congestionare i Pronto Soccorso e non finire in rianimazione. La gente va in panico per niente, per poco meno di un raffreddore. Se non avessi questo concetto in testa non avrei organizzato tamponi per le feste per chiunque voglia testarsi prima di ricongiungersi con le famiglie. Io non ho fatto un video per niente no vax, termine che non mi piace per niente, io sono vaccinato col Super Green Pass che mi permette di lavorare qui. Nonostante tutto, prima di iniziare il mio lavoro mi tampono perché credo nelle precauzioni”.

Successivamente ha pubblicato un secondo filmato, in tono più arrabbiato: “O non mi sono spiegato io o non mi avete capito voi. È ora di finirla di scrivere che sono un farmacista legato ai no vax. Non ho mai espresso nessun concetto sul vaccino, né pro né contro. Se mi chiedete un consiglio se avete l’aspirina e avete l’ulcera vi dico no, perché non l’ho studiato. Sui vaccini non ne so nulla e non mi esprimo. Mi sono rifiutato di postare una foto del mio vaccino perché con la mia faccia decido io cosa farci”.