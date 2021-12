La vergogna del farmacista che insinua che i vaccinati si contagiano di più mistificando i dati | VIDEO

Ci vuole poco per diventare l’idolo dei no vax insinuando dei dubbi che non fanno altro che solleticare le pance già molto sensibili: si decontestualizzano i risultati di alcuni tamponi, si pubblica un video in cui si fa una conta con una sorta di schedatura anonima e si vanno a toccare quelle corde che producono una melodia che è musica per le orecchie degli anti-vaccinisti. Questo è il mantra seguito da Giovanni Bergamini che di professione fa il farmacista in quel di Viareggio e che nei giorni scorsi ha pubblicato questo filmato nel suo attivissimo profilo Instagram (e Facebook).

Giovanni Bergamini, il farmacista dei “vaccini non funzionano”

Un video poi cancellato dalla sua fonte originale (Instagram) e rimasto come link inutilizzabile su Facebook. Nonostante questo, la frotta no vax lo aveva già “scaricato” e ha iniziato a condividerlo sui social. Ed è lì che si può recuperare il filmato che mostra Giovanni Bergamini intento a fare la conta. Suddivide i tamponi positivi (test antigenici rapidi) tra vaccinati e non vaccinati. Ovviamente non è noto come lui – che già in passato si era reso protagonista di tentativi di dimostrazione analoghi – sia a conoscenza del numero di dosi inoculate a ogni singola persona.

Inoltre, come noto (per motivi sanitari), la “scheda” in cui va inserito il campione prelevato dal tampone e “mescolato” al reagente non dovrebbe essere conservato in quel modo. Proprio perché vìola ogni qualsivoglia norma igienica. E poi, cosa vuole dimostrare il farmacista di Viareggio? Che i vaccini non funzionano? Come molti, praticamente tutti, sanno l’immunizzazione copre soprattutto dalla forma più grave della malattia. E, infatti, seguendo i dati nazionali è evidente come le vaccinazioni abbiano contribuito a un evidente calo dei ricoveri con sintomi e nelle terapia intensive. Fare una conta (mostrando tamponi di chi è vaccinato, per oscuri motivi) senza spiegare il contesto è un esercizio che serve solamente a ottenere like social e, magari, qualche ospitata in qualche studio televisivo.