Giorgia Meloni non denuncia Report perché sennò paghiamo noi (com’è generosa)

Giorgia Meloni è in polemica con Report da quando la trasmissione di Raitre ha parlato dei curiosi followers che ha su Twitter e la vicecapa daaa gente ha risposto con una conferenza stampa a Montecitorio che è presto degenerata in una rissa verbale. Ieri Sigfrido Ranucci ha invitato la leader di Fratelli d’Italia a denunciare in tribunale quello che lei ritiene essere falso in modo da fare chiarezza sulla vicenda.

La Meloni però ha eroicamente replicato instillando il sospetto che se denuncia e Report perde, i danni li paga “mamma RAI coi soldi dei contribuenti“. Insomma, se lei non denuncia è per evitare di stare sul groppone degli italiani.

Ora, fino a qualche tempo fa Report aveva una manleva ma non si conoscono gli attuali accordi tra chi lavora a trasmissione e l’azienda. Ma di certo la Meloni può chiedere al giudice di giudicare sulla questione rinunciando sin dal momento della presentazione dell’atto a qualsiasi risarcimento ma soltanto per amor di verità, così non peserà sulle spalle del contribuente e avrà finalmente la possibilità di farsi dare ragione in tribunale. Oppure torto. Intanto ecco il video della rissa della scorsa settimana:

EDIT: Report risponde a Giorgia Meloni confermando la manleva e che poi si rivale sul dipendente. La responsabilità penale invece rimane individuale, come è normale che sia.

