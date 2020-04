Giorgia Meloni, il cavallo del MES e quei figli di Troika che pretendono addirittura la restituzione dei prestiti

Giorgia Meloni non ci ha ancora spiegato perché parla di bufale altrui quando sulla sua pagina Facebook ha annunciato la fregnaccia che Gualtieri aveva attivato il MES, ma in compenso anche oggi ci vuole mettere in guardia contro quegli infidi infingardi dell’Europa brutta e cattiva. Perché, pensate, questi figli di Troika con il cavallo di Troika del MES potrebbero addirittura pretendere qualcosa di indicibile: la restituzione dei soldi che ci prestano.

Spero di essere smentita ma oggi sono convinta che la linea di credito senza condizionalità del MES per le spese sanitarie rischi di essere un “cavallo di Troika”. Se non restituisci i soldi che chiedi in prestito come dicono loro e nei tempi che stabiliscono, e indipendentemente dalla difficoltà che hai, puoi ritrovarti lo stesso la Troika dentro casa. Se non stiamo attenti, è questo quello che può succedere…

Giustamente la leader di Fratelli d’Italia, che gode del consenso del 30% degli italiani (giusto per farvi capire come stanno messi… gli italiani) mette in guardia contro le follie europee: pensate, questi matti di Bruxelles pretendono, se ti fanno un prestito, che glielo restituisci nei modi e nei tempi che hai concordato prima. Non è incredibile? Quanta arroganza, quando lo sanno tutti che se compri un televisore a rate poi puoi pagarle un po’ come cazzo ti pare. L’arroganza europea e le pretese di questi ipocriti fanno venire voglia di dichiarare loro guerra e poi scappare in Svizzera con un’automobile carica di oro. Quanto erano belli invece i tempi della Casa delle Libertà, quando potevi fare un po’ come cazzo ti pare.

