Giorgia Meloni ammette che non sarebbe contenta di andare al governo ora

«Ma lei sarebbe contenta in questa situazione di andare al governo?»: Fabio Fazio a Che tempo che fa lo chiede a Giorgia Meloni che continua a chiedere di andare a votare in piena emergenza Coronavirus e nonostante si sia votato per le elezioni politiche appena due anni fa. Ma la leader di Fratelli d’Italia risponde nella maniera più chiara: “Noooo! Ovviamente ho il senso della misura ma sarei pronta ad assumermi le mie responsabilità”. Poi si ripiglia: “Sicuramente non andrei al governo con un gioco di palazzo. Se arrivo al governo, se mai arriverò al governo nella mia vita ci arriverò perché mi ci hanno spedito gli italiani con il loro voto. Sul voto, si parla di votare a luglio, settembre, ottobre si andrà a votare per le elezioni regionali, non si capisce perché non si possa votare anche per le politiche”.

E infine: “Io penso che noi dobbiamo distinguere l’emergenza sanitaria dalla ricostruzione economica. L’emergenza sanitaria durerà ancora qualche settimana, quella economica durerà anni. E immaginare che lo si possa fare con governi che sommano i limiti del governo giallorosso con quelli del governo gialloverde a me francamente non torna”.