Sesso e alcool nel centro migranti: Del Debbio a processo per diffamazione

L’Arci di Grosseto ha denunciato Paolo Del Debbio perché nel gennaio 2017 a Quinta Colonna un servizio del 9 gennaio 2017 sostenne che in un centro di accoglienza del grossetano si spendessero soldi pubblici per alcol e sesso mercenario. Il presidente dell’Arci di zona Christian Sensi qualche giorno dopo presentò querela contro la trasmissione e la Procura di Grosseto chiese il rinvio a giudizio per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Enrico Maria Santoro, 48 anni, titolare della struttura di Roccalbegna, del giornalista Paolo Del Debbio, conduttore della trasmissione e del suo inviato Valerio Minelli.

Il 5 ottobre scorso è arrivato il rinvio a giudizio per Del Debbio e gli altri: il reato ipotizzato è diffamazione nei confronti dell’Arci di Grosseto. “La questione principale è che noi non fummo invitati a quella trasmissione dove venne esposta una sola tesi, diffamatoria e non fondata, con adesione acritica del conduttore alla tesi”, ha detto Sensi alla TgR della Toscana: “Le accuse sono completamente false. Noi siamo una piccola associazione di provincia, vedersi sbattuti in prima pagina da una trasmissione importante come quella di Del Debbio ci ha fatto piuttosto male”. “Non è mai stato trovato alcun riscontro a quello che era stato raccontato in trasmissione, quando siamo stati accusati di rubare soldi che erano destinati all’accoglienza o quando hanno detto che noi non gestivamo il centro seguendo le linee guida della Prefettura. Ora della questione se ne occuperà il giudice, io posso solo ribadire la mia fiducia nella giustizia”, ha detto Sensi al Tirreno.

