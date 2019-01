La bufala di Di Maio su gilet gialli e franco CFA

Da quando Luigi Di Maio è diventato economista non si riesce più a dormire tranquilli. Giusto ieri Giggetto faceva sapere su Facebook che «il dibattito sul franco CFA va avanti da anni anche in Francia ed è anche nelle rivendicazioni del programma dei gilet gialli, come vedete in questa immagine al punto 23».

Ma è davvero così? La Charte des Gilet Jaunes è stata pubblicata su Facebook il 5 dicembre scorso in una pagina fan che si compone di un migliaio di iscritti. Ci sono anche una traduzione in inglese e una in italiano disponibili. C’è da segnalare che la carta propone, al punto 9, anche la Frexit, ovvero l’uscita della Francia dall’euro, vecchio cavallo di battaglia di Marine Le Pen che nel frattempo se lo è ampiamente rimangiato. Ma, ha spiegato Libération qualche tempo fa, proprio per questo la carta è stata disconosciuta da Eric Drouet, il quale ha sostenuto che nella carta ci sono alcune delle rivendicazioni dei Gilet Gialli ma non ha nulla di ufficiale. L’impostazione sovranista della Charte poi sembra essere piuttosto lontana dalle successive rivendicazioni dei Gilet Jaunes. Ma tanto Di Maio che ne sa? E soprattutto, chi vuoi che se ne accorga?