Gian Vincenzo Zuccotti: il medico che ha fatto nascere Mirta Salvini al posto di Gallera?

Per Giulio Gallera le ore come assessore al Welfare sono ormai contate: il rimpasto di giunta in Regione Lombardia sarebbe ormai questione di giorni e si concretizzerà verso meta’ gennaio. Al suo posto, tra i nomi in lizza, ci sarebbe quello di Gian Vincenzo Zuccotti, direttore U.O. di Pediatria “Dipartimento di Scienze Cliniche” dell’Ospedale Sacco. Repubblica spiega che Salvini lo conosce bene, perché è stato lui a far nascere la figlia Mirta: