“La Lega ha voluto mettere AL primo piano un candiTato”: il video del leghista Generoso Cusano

Generoso Cusano, detto Gino, è il capolista in provincia di Avellino della Lega Salvini Premier in vista delle regionali del prossimo 20 e 21 settembre: qualche giorno fa è stato intervistato da CittàdiAriano.it e ha presentato il suo programma per le regionali. Ma un estratto video dell’intervista sta facendo furore per un altro motivo, la dialettica “doppiamenta” particolare di Cusano, che ha una spiccatissima inflessione dialettale:

“Prima l’italiano” commenta qualcuno, e ancora: “Poi tice che uno non tivent simpatizzant lechista. Cusano è immio cantitat”, sottolinea un altro imitando la cadenza di Cusano. Altri ricordano che abbiamo avuto Razzi in parlamento, quindi non c’è da stupirsi. E poi c’è chi si rifiuta di accettare la realtà: “Non ci credo. Penso sia un doppiaggio”. Anche sulla sua pagina Facebook ci sono dei commenti simili:

Ma del resto Generoso Cusano si definisce “Un candidato del popolo e del territorio, per il popolo e per il territorio”. Vi ricorda qualcuno? Vota e fai votare Generoso Cusano “Una candidature important”, AL primo piano soprattutto.