La gaffe al TgLa7 che fa diventare Salvini il leader della “Sega” | VIDEO

Gaffe in diretta durante il TgLa7. Il protagonista della vicenda è il giornalista Luca Speciale che, durante l’edizione delle 13.30 di domenica scorsa del tg diretto da Enrico Mentana, si è lasciato andare ad uno scivolone che non è passato inosservato durante il lancio di un servizio sul caro-energia, uno dei temi più caldi della campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Si è trattato di una battuta involontaria che è diventata subito virale sul web: “Dal leader della ‘Sega’ Matteo Salvini questa mattina è arrivata la proposta di un armistizio tra tutte le forze politiche…”.

il leader della sega pic.twitter.com/7roKxBb2GF — giornalisti out of context (@giornalistiooc) August 30, 2022

L’ironia del web sulla gaffe di Luca Speciale

L’ironia del web sulla gaffe del giornalista Luca Speciale non si è fatta attendere. C’è chi parla di “messaggi subliminali”, chi prova a comprendere il conduttore con un “eh dai, capita”, ma anche chi cavalca l’onda per ribadire che l’errore di Speciale rappresenta in realtà “ciò che molti pensiamo”. Quel che è certo, è che questa campagna elettorale non smette di strappare quotidianamente quache sorriso.