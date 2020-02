Il fuorionda di Fontana su Renzi che odia Conte

Ieri Attilio Fontana era in piena sceneggiata da mascherina, oggi Repubblica pubblica questo fuorionda in cui il governatore della Lombardia parla con il suo assessore alla Sanità Giulio Gallera e che risale al 25 febbraio in cui i due commentano sarcasticamente un messaggino ricevuto dal presidente del Pirellone. “Oggi mi ha mandato un messaggino anche Renzi“, dice Fontana, “siamo arrivati proprio…”. L’altro ride e poi commenta: “È più forte l’odio per Conte…”. E Fontana concorda: “Esatto”. . L’assessore e il governatore si sono soffermati sullo scontro nato la sera prima fra Giuseppe Conte e Attilio Fontana, dopo che il premier aveva affermato che da parte dell’ospedale di Codogno non ci sarebbe stato un comportamento secondo protocollo. Commentando il messaggio del leader di Italia Viva Matteo Renzi, Fontana e Gallera si lasciano andare a commenti e risatine.

Proprio oggi Renzi su Facebook ha pubblicato il messaggio mandato a Fontana per rispondere ai retroscena dei giornali che lo volevano al lavoro per un governissimo con Salvini:

Nella giornata di martedì dopo le assurde polemiche tra Governo e Lombardia ho pubblicato un post con un invito all’unità nazionale, ho scritto un messaggio al Presidente della Lombardia Fontana e ho parlato al telefono con il Presidente del Consiglio Conte. A tutti ho augurato buon lavoro assicurando massima vicinanza e massimo rispetto istituzionale.