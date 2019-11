Franco Ortolani, senatore del MoVimento 5 Stelle, è morto. A darne l’annuncio oggi Luigi Di Maio sulla sua pagina facebook: “Si è spento il professor Franco Ortolani, Senatore del MoVimento 5 Stelle. Una vita dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente. Quando c’era da proteggere il nostro territorio, da sostenere cittadini contro discariche illegali e roghi tossici in Campania, lui c’era sempre. Lo ricordo con grande affetto, non solo per il suo grande lavoro da Senatore del MoVimento 5 Stelle. Se tante comunità in Campania non sono state intossicate da discariche o impianti inquinanti, lo si deve al professor Franco Ortolani”.

Franco Ortolani: è morto il senatore M5S

Professore ordinario di Geologia all’Università Federico II di Napoli, aveva 75 anni ed era malato da tempo. Ortolani, su Facebook, aveva denunciato di avere due tumori “per colpa dei veleni in Campania”. “”Tumore non è sfortuna ma dipende da fattori ambientali. Ma allora vuol dire che pago la mia militanza pluridecennale contro l’inquinamento in difesa della salute, dell’ambiente e delle risorse naturali? Un tumore alla prostata e ora uno al rene destro che devo eliminare entro settembre. Problemi che, per fortuna, non hanno ridotto la mia presenza sul territorio aggredito da criminali inquinatori. Io non mollo”.

Tantissimi furono all’epoca i messaggi di solidarietà al professionista e senatore della Repubblica, tutti di auguri di pronta guarigione e al tempo stesso di denuncia per i territori inquinati che -a detta di molti – sono rimasti tali, avvelenati da scarichi sversati nel corso dei decenni, da falde intaccate da liquami tossici, da esalazioni di incendi e fabbriche.

