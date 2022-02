Il doppio significato del gesto di Francesca Michielin che “cede” i fiori al primo violinista | VIDEO

L’anno scorso era stato un gesto ritenuto “rivoluzionario”. E anche in occasione di Sanremo 2022, Francesca Michielin si è ripetuta. Indossando le vesti di direttrice d’orchestra per accompagnare Emma Marrone e il suo brano in gara – “Ogni volta è così” – la cantante e musicista ha deciso, ancora una volta, di “cedere” il mazzo di fiori regalatole dal direttore artistico e conduttore Amadeus a un uomo. Un gesto che ha una doppia valenza.

Francesca Michielin “cede” i suoi fiori a un uomo a Sanremo

Al termine del brano, Amadeus regala un mazzo di fiori sia a Emma Marrone che a Francesca Michielin: il conduttore e direttore artistico corre per il palco, scende le scalette e porge l’omaggio floreale alla direttrice d’orchestra. Ma quest’ultima compie lo stesso identico gesto già fatto nel corso dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo: prende i fiori e li porge a uno dei componenti dell’orchestra che ha lavorato con lei per accompagnare la canzone “Ogni volta è così” in gara nella kermesse musicale. Un uomo.

E il titolo del brano di Emma Marrone sembra essere la sintesi di quel che è accaduto: ogni volta è così. Perché già lo scorso anno, quando Francesca Michielin era in gara – come cantante – in coppia con Fedez, aveva “reagito” alla stessa maniera.

Mi pare giusto ricordare che Francesca Michielin, la sera delle cover, prese i i fiori e li diede a Fedez, perché i fiori sono per tutti, non solo per le donne. E ora sul green carpet, tutti i big indistintamente hanno un mazzo di fiori#sanremo2022pic.twitter.com/jSNLo7mY0L — levernissage (@7princ_8) January 31, 2022

Una duplice interpretazione

Ovviamente il gesto di quest’anno ha riportato alla mente quanto accaduto nel corso dell’edizione 2021 del Festival. Ma c’è molto di più. Perché se con Fedez si era parlato esplicitamente di un “gesto rivoluzionario”, quello fatto mercoledì sera ha anche una valenza molto più tradizionale: omaggiare il primo violino (in questo caso era un uomo) con quei fiori donati dagli organizzatori. Insomma, una scelta che – in entrambi i casi – ha una doppia valenza simbolica.

(foto e video: da Rai1)