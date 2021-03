La (folle) frase di Fontana: “Le misure adottate ieri hanno salvato la Lombardia”

Lo ha scritto davvero: “La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia rossa”

Lo ha detto davvero, anzi: lo ha scritto. Quindi nessuno può dire che gli sia sfuggito, perché è lì sui suoi social, anticipato da un semaforo color arancione, nero su bianco: “La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia rossa”. Ieri. Le misure adottate ieri. Ma davvero il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana crede che le misure adottate dallo scoccare della mezzanotte di ieri sera (quando la Regione è diventata color arancione “rafforzato”), possano aver influito sulla decisione di non colorare di rosso la Lombardia? Si parla si 18 ore di inasprimento delle misure, peraltro non così evidenti. Ma comunque, i dati in base ai quali vengono prese le decisioni di questo tipo sono dati che provengono da giorni e giorni di monitoraggio. E soprattutto: i risultati dell’aumento delle restrizioni arriva dopo giorni e giorni, se non settimane. Ma va bene.

A rispondergli a modo è stato il capogruppo M5s della Lombardia Massimo De Rosa:

L’affermazione di Fontana sull’aver sventato la zona rossa, per 24 ore di arancione, sono l’ennesimo squallido tentativo di lucrare politicamente sulla sofferenza delle persone. È avvilente leggere il presidente mentre prende in giro i cittadini, raccontando loro che misure adottate ieri hanno avuto effetto su decisioni che, come ormai tutti sanno, vengono prese su dati settimanali. In poche righe riassume l’esatto motivo per cui la Lombardia è fra le regioni più colpite al mondo dalla pandemia. Questa amministrazione passerà alla storia per la sua inadeguatezza e per la quantità di bugie raccontate ai lombardi”.

Lombardia arancione, cosa ha scritto Attilio Fontana

Ha scritto su Facebook: