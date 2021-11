La breve storia triste di Flavia Vento che si innamora di un finto Tom Cruise

Pensava che quel profilo social fosse realmente dell’attore americano. Credeva di aver fatto breccia nel suo cuore, tanto da invaghirsi ogni giorno di più. Poi l’amaro risveglio da un sogno che sembra essere più la trama di una commedia americana: quel Tom Cruise con cui aveva chattato per cinque lunghi mesi era, in realtà, un truffatore. E Flavia Vento ha razionalizzato il tutto solo quando da quell’account è partita una richiesta di soldi. Una sorta di catfishing che, per alcuni aspetti, ricorda quello raccontato solo qualche giorno fa e che ha visto come protagonista il pallavolista Roberto Cazzaniga.

Ecco dopo 5 mesi che si fingeva Tom cruise su whatsapp mi ha chiesto i soldi per vederlo non ho parole #tomcruise pic.twitter.com/cS0Z8SI1ia — Flavia vento (@Flaviaventosole) November 23, 2021

Flavia Vento truffata da un finto Tom Cruise sui social

Una breve storia triste che, fortunatamente, si è conclusa nel giro di qualche mese. E la stessa showgirl ha raccontato la genesi di quella che poi si è rivelata una truffa, in collegamento con Mattino5: «Avevo scritto un commento sul profilo ufficiale di Tom Cruise e poi sono stata contattata da un altro account col suo nome. Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono. Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Credevo che mi volesse conoscere prima, soltanto in chat».

Insomma, i presupposti non erano dei più positivi. E, infatti, alla fine non è finita bene: «Ho capito che non era lui, perché mi ha chiesto del denaro. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava dea. Mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune». E questo l’aveva fatta innamorare, tanto da spingerla a non denunciare questo tentativo di truffa.