Finalmente l’Europa ha trovato l’Unità (contro l’Italia…)

Il governo pentaleghista ha avuto un effetto miracoloso sull’Unione Europea e sull’Eurogruppo dei 19 Paesi che hanno adottato la moneta unica:

L’#Europa è diventata compatta come non mai da anni: tutti contro l’Italia. 18 contro 1.

Ne siamo grati a DiMaio e Salvini. Ci voleva, una spinta propulsiva europea. L’Italia minaccia di bloccare il bilancio? Allora si farà un bilancio dei 18 Paesi dell’Euro senza Roma. Finalmente tutti uniti: contro l’Italia. Che tristezza per un Paese Fondatore UE, ora isolato completamente in Europa. E gli “amici” sovranisti? In prima fila contro Roma!

E allora le speranze di Roma, quali sarebbero? Allearsi con la Russia di Putin? Dimenticano che la Russia di Putin è economicamente un nano, oltre ai giacimenti fossili ha solo tanti missili. E gli USA di Trump? Anche qui entra in gioco l’ignoranza dei numeri: Trump vuol punire i Paesi forti esportatori. In Italia si pensa sempre che sia la Germania ad esser colpita dall’amico Trump.

Invece sarà colpita l’Italia di piu, essendo il terzo maggior esportatore netto dell’Europa ed essendo le sue fabbriche del Nord primi fornitori dell’industria (spesso automobilistica) tedesca: se i tedeschi non vendono auto negli USA, non comprano nemmeno pezzi in Italia! Come martellarsi gli zebedei per far un torto alla moglie. Dura la vita politica se uno non solo non conosce i numeri, ma li ignora pure volutamente.