Una donna in evidente stato di difficoltà grida al telefono mentre è in strada: invece di scoprire se avesse bisogno di aiuto, qualcuno la filma e ne fa oggetto di divertimento sui social

Sono due giorni che una donna viene messa alla berlina sui social perché ripresa mentre in strada litiga al telefono con qualcuno per delle “fettine di vitello”. Qualcuno affacciato da un palazzo filma la scena che si svolge nei pressi di un attraversamento pedonale: la donna ha appoggiato a terra le buste della spesa, impreca e perde la calma in un momento di evidente difficoltà. E in quanto tale, non meriterebbe la gogna che sta subendo in particolare su Twitter (ma le immagini sono arrivate anche su Youtube) da persone che la deridono e ironizzano su quanto accade.

Ma non vi vergognate ad aver sbattuto sui social la signora che grida “fettine di vitello”?

A loro andrebbe chiesto se troverebbero divertente essere ripresi in un momento difficile ed essere spiattellati sugli smartphone di chiunque, con un hashtag in tendenza ormai da ieri. Il video – che Next non ha intenzione di pubblicare – è stato visto decine di migliaia di volte. Senza addentrarsi in diagnosi sullo stato della donna, impossibili da fare in questa sede e inutili ai fini di questa riflessione, basti riflettere sul cinismo del contesto in cui tutto accade: la prima reazione di fronte a una scena simile è quella di filmare, per poter conservare il reperto da ostentare con gli amici o – come in questo caso – da pubblicare sui social.

Ho appena visto il video e non sono riuscita a ridere.

Ho solo percepito tanta tanta stanchezza e fragilità.

Non so come fate voi a perculare qualsiasi cosa.

Ah già, avete la maturità dei bimbi dell’asilo, giusto.#fettinedivitello — La Jè e basta (@acessij93) April 27, 2022

Fregandosene di un’eventuale reazione della donna – che per fortuna non è riconoscibile essendo lontana nell’inquadratura – che potrebbe venire a sapere di essere diventata oggetto del divertimento del web per 48 ore. Passate le prime 24, però, alcuni hanno iniziato a empatizzare pubblicamente con la donna, provando a difenderla dagli occhi di chi voleva soltanto deriderla.

Il video è il chiaro ritratto di una donna esasperata. Ma davvero guardandolo non vi si stringe il cuore? Chissà cosa sta passando (e se è sola in tutto questo). La vostra mancanza di tatto e le vostre risate fanno rabbrividire. #fettinedivitello — Bree 🌵 (@bohemienstroll) April 26, 2022

Una mancanza di rispetto che rispecchia il mondo attuale, più concentrato a raccattare consensi virtuali che a chiedersi se dall’altra parte della telecamera non ci sia una persona che ha semplicemente bisogno di aiuto.