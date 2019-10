Fermi tutti! Berlusconi ha la prova che Salvini è innocente sul Russiagate

“Credo che Salvini abbia già detto di non aver ricevuto nessuno sostegno finanziario dalla Russia e a me questo lo ha confermato personalmente Putin“: in un’intervista rilasciata a Rainews oggi Silvio Berlusconi, che sta portando in dote al Capitano Forza Italia, oggi aggiunge un altro tassello di ridicolo al silenzio del segretario della Lega sul Russiagate.

Intanto il senatore Dario Parrini torna a chiedere la commissione d’inchiesta: “Sullo scandalo Moscopoli e le losche trame per far arrivare soldi sporchi alla Lega poco fa ho letto che Berlusconi dice di lasciare in pace Salvini perché Putin in persona lo ha rassicurato che è tutto a posto. Siamo al ridicolo: niente è a posto. Niente è chiaro. Dopo dichiarazioni come questa del Cavaliere mi batterò con ancora più forza perché vada avanti il ddl a mia prima firma rivolto a istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sulla vicenda. L’ho depositato il 16 luglio scorso. Resta la strada migliore da percorrere”.

Leggi anche: La figuraccia di Salvini che tenta di sciacallare sull’omicidio di Luca Sacchi