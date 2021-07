La battuta di Vittorio Feltri sulle cose buone fatte da Hitler che hanno capito in tre

Il neo candidato milanese di Fratelli d’italia, Vittorio Feltri, e la sua battuta su Hitler. Nessuno la capisce, ma emerge una strana passione per il dittatore nazista. Non è la prima volta che gli succede

Comincia citando Hitler in un post la vita da politico di Vittorio Feltri, già direttore di Libero e prima de Il Giornale. Da pochi giorni è in corsa per un posto nel consiglio comunale di Palazzo Marino, dove sotto il simbolo di Giorgia Meloni sosterrà la coalizione di centrodestra. Mai così in difficoltà nella corsa alla poltrona del capoluogo meneghino.

In uno dei suoi primi post l’ex direttore di Libero ha lasciato un commento piccato su Donald Trump, sottolineandone l’operato negativo. Una battuta che però non da tutti e stata colta a ha fatto piombare il neo candidato della Meloni nella polemica social.

Se la prendono con Trump perché ha detto che Hitler ha fatto anche cose buone. Sacrosanta verità. Non dimentichiamo che il dittatore è morto suicida. Scelta lodevole. — Vittorio Feltri (@vfeltri) July 8, 2021

Il riferimento del candidato di Fratelli d’Italia era rivolto al tour europeo del 2018 di Donald Trump. In quei giorni il Tycoon americano in una delle sue convention sostenne che “anche Hitler avesse fatto cose buone”. Frase rimasta celebre nonostante nei giorni successivi fu proprio Trump a smentirla.

Feltri, la battuta su Hitler e una strana passione per l’ex Direttore di Libero

Quella di Vittorio Feltri per Adolf Hitler è evidentemente una strana passione. Non è infatti la prima volta che il giornalista bergamasco cita il dittatore nazista, l’ultima occasione fu durante Stasera Italia. La trasmissione di Barbara Palombelli. Alla domanda su chi il Direttore avrebbe visto bene come successore di Conte, Feltri rispose con sorriso sornione “Hitler”. La battuta, anche in quell’occasione, non fu particolarmente apprezzata. E anzi, la conduttrice, infastidita proseguì nella trasmissione senza dar seguito alla discussione.

Non è andata meglio oggi. Su Twitter i commenti si sprecano, “Ah davvero? E cosa avrebbe fatto di buono? Molla il pintone Feltri…” o anche “Le leggi razziali sono cose lodevoli? Li sterminio degli ebrei e un gesto lodevole?”. Poco successo anche tra chi ha capito davvero la battuta, ma comunque non ne ha colto l’aspetto ironico “Questa è proprio alla Vitrollo Feltri. Il sarcasmo da adolescente problematico la ringiovanisce, tuttavia non si illuda che esso la faccia apparire al di sopra di tutto quel che irride, e non le caverà dal cuore l’astio alla vita tipico di chi ormai sta all’ombra degli avvoltoi”.